Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, как сбежавшему рецидивисту удавалось скрываться 28 лет

Telegram-канал SHOT

Грабитель, который 28 лет назад сбежал из СИЗО Черкесска, полностью изменил свои данные. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, после побега Ибрагим Т. поменял имя и фамилию, а также данные о месте рождения. Он перебрался в деревню Волчиха, затем – в Березовку.

«Местные даже не догадывались, что по соседству с ними находился рецидивист, которого судили за разбой, кражу и незаконный оборот оружия», – сообщается в публикации.

В 2012 году беглец решил стать предпринимателем и открыл свое дело. Предположительно, для этих целей он взял кредиты в банках. Бизнес вскоре перестал приносить доход, его пришлось закрыть. Сам владелец стал работать на кирпичном заводе.

Россиянин сбежал из СИЗО в 1998 году. У него была особая примета на руке – отсутствовал палец. На поиски рецидивиста ушло 28 лет. Все это время он жил в Нижегородской области.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!