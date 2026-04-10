Стало известно, как сбежавшему рецидивисту удавалось скрываться 28 лет

Грабитель, который 28 лет назад сбежал из СИЗО Черкесска, полностью изменил свои данные. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, после побега Ибрагим Т. поменял имя и фамилию, а также данные о месте рождения. Он перебрался в деревню Волчиха, затем – в Березовку.

«Местные даже не догадывались, что по соседству с ними находился рецидивист, которого судили за разбой, кражу и незаконный оборот оружия», – сообщается в публикации.

В 2012 году беглец решил стать предпринимателем и открыл свое дело. Предположительно, для этих целей он взял кредиты в банках. Бизнес вскоре перестал приносить доход, его пришлось закрыть. Сам владелец стал работать на кирпичном заводе.

Россиянин сбежал из СИЗО в 1998 году. У него была особая примета на руке – отсутствовал палец. На поиски рецидивиста ушло 28 лет. Все это время он жил в Нижегородской области.

Ранее на Урале скучавший по партнерше осужденный сбежал из колонии ради встречи с ней.