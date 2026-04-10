Житель США угрожал застрелить Трампа и отрезать голову его сыну

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

CBS: полицейские задержали мужчину, угрожавшего отрезать голову сыну Трампа
AP

Американские полицейские задержали мужчину, который угрожал расправиться с президентом США Дональдом Трампом и его сыном Бэрроном (на фото слева). Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, житель Чикаго Майкл Ковчо 17 марта отправил через официальный сайт Белого дома сообщение, в котором угрожал отрезать Бэррону голову, а Трампа застрелить из снайперской винтовки. Американец подписался, как «Мистер — я собираюсь убить твоего ребенка — Ковчо», и оставил свои данные — телефон и электронную почту.

В письме мужчина подчеркнул, что «серьезно настроен спланировать и осуществить покушение».

После того, как 19 марта сотрудник Секретной службы США пришел к его дому, мужчина отправил через сайт Белого дома сообщение, в котором пообещал «начать охоту» на этого правоохранителя. В тот же день он пригрозил оставить самодельные бомбы в разных частях Вашингтона.

Подозреваемого задержали на прошлой неделе. 10 апреля состоится суд.

В феврале Секретная служба США застрелила вооруженного мужчину, который ночью прорвался через периметр резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По данным шерифа округа Палм-Бич, он был с дробовиком и канистрой бензина и поднял оружие после требования его бросить. Трамп в этот момент находился в Вашингтоне. Что известно о стрелке, его маршруте и ходе расследования — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, как покушение повлияло на его жизнь.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
