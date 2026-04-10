Житель США угрожал застрелить Трампа и отрезать голову его сыну

Американские полицейские задержали мужчину, который угрожал расправиться с президентом США Дональдом Трампом и его сыном Бэрроном (на фото слева). Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, житель Чикаго Майкл Ковчо 17 марта отправил через официальный сайт Белого дома сообщение, в котором угрожал отрезать Бэррону голову, а Трампа застрелить из снайперской винтовки. Американец подписался, как «Мистер — я собираюсь убить твоего ребенка — Ковчо», и оставил свои данные — телефон и электронную почту.

В письме мужчина подчеркнул, что «серьезно настроен спланировать и осуществить покушение».

После того, как 19 марта сотрудник Секретной службы США пришел к его дому, мужчина отправил через сайт Белого дома сообщение, в котором пообещал «начать охоту» на этого правоохранителя. В тот же день он пригрозил оставить самодельные бомбы в разных частях Вашингтона.

Подозреваемого задержали на прошлой неделе. 10 апреля состоится суд.

В феврале Секретная служба США застрелила вооруженного мужчину, который ночью прорвался через периметр резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По данным шерифа округа Палм-Бич, он был с дробовиком и канистрой бензина и поднял оружие после требования его бросить. Трамп в этот момент находился в Вашингтоне. Что известно о стрелке, его маршруте и ходе расследования — в материале «Газеты.Ru».

