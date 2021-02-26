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Не померзнем, так поплаваем: как оттаяла Москва

После жутких февральских морозов в Москву пришло тепло — пока не в самом приятном виде. Сугробы начали таять и превратились в грязные лужи, а снег с крыш пополз вниз. Пешеходы стали обходить затопленные тротуары по бурому снегу, а автомобилисты встали в очереди за омывающей жидкостью.

По данным портала «Метеоновости», 26 февраля был побит температурный рекорд, температура воздуха поднималась до отметки в 6,4 градуса. Прошлый рекорд этого дня (6 градусов) принадлежал 1990 году.

Как выглядит оттаявшая Москва, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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