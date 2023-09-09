Погибли сотни человек: последствия землетрясения в Марокко

После землетрясения в Марокко число погибших достигло 820 человек, еще свыше 650 пострадали, сообщает телеканал Al-Arabiya. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,9 пришелся на глубину 10 километров в 77 км к юго-западу от Марракеша. Население города составляет почти 840 тыс. человек.

В разговоре с «Газетой.Ru» россиянка София, находящаяся в марокканской столице, рассказала, что они с подругой не пострадали. По ее словам, местные жители ждут следующего землетрясения:

«В городе творилась настоящая паника, мы еле вызвали такси и доехали до отеля. Мы сейчас находимся в гостинице, и тут пока что спокойно. Но местные говорят, что будет новое землетрясение. Мы пока не верим никакой информации, пока не будет официального объявления. Местные сказали, что такие землетрясения — обычное явление для Агадира».

Телеканал Al Jazeera сообщал, что частично разрушена историческая часть Марракеша, признанная наследием ЮНЕСКО. Последнее разрушительное землетрясение в стране случилось в 2004 году, его сила составила 6,5 балла по шкале Рихтера, — погибло около 600 человек.