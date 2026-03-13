Россиянам объяснили, можно ли жаловаться на сильное отопление весной

В весенний сезон батареи, который продолжают работать на полную мощность, могут доставлять дискомфорт тем, кто находится дома. Однако на духоту и жару в квартире граждане имеют право пожаловаться. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, температура в жилых помещениях не должна быть выше установленных нормативов. За нарушение таких правил положен перерасчет платы.

«Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ № 354, в жилых комнатах температура воздуха должна быть не ниже +18°C, а в угловых комнатах — не ниже +20°C. При этом установлено допустимое превышение норматива — не более 4°C. То есть в обычной комнате температура не должна подниматься выше +22°C, а в угловой — выше +24°C», — объяснил он.

Панеш подчеркнул, что при сильной жаре в квартире необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании (УК) или товарищества собственников жилья. Тем, у кого заключен прямой договор с ресурсоснабжающей организацией, следует обращаться к поставщику тепла.

В заявке нужно зафиксировать ее номер, время обращения и фамилию ответившего диспетчера. После звонка специалисты УК должны согласовать с собственником время проверки, которая должна состояться не позднее двух часов с момента сообщения о проблеме, если не было оговорено иное.

По словам парламентария, при проверке должны быть сделаны официальные замеры температуры воздуха в комнатах, результаты которых фиксируются в акте. При этом один из его экземпляров должен остаться на руках у собственника жилья. В случае, если представители УК не приходят в назначенное время или отказывают в оформлении акта, можно составить его самостоятельно. Для этого необходимо пригласить не менее двух соседей, а также председателя совета дома или представителя товарищества собственников жилья. Также следует направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию.

«Также можно обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру или органы местного самоуправления, которые обязаны рассматривать обращения по вопросам теплоснабжения в течение 24 часов в отопительный период», — добавил депутат.

Он отметил, что на основании акта проверки собственник имеет право требовать перерасчет платы за отопление. Для этого следует направить заявление в УК или ресурсоснабжающую организацию, приложить к нему копию акта и указать период, в который была оказана услуга ненадлежащего качества.

