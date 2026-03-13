Размер шрифта
В тайге на севере Красноярского края обнаружили тела мужчины и его маленького сына

Тела отца и сына с признаками переохлаждения обнаружили в Красноярском крае
Amparo Garcia/Shutterstock/FOTODOM

Тела мужчины и ребенка с признаками переохлаждения обнаружили на севере Красноярского края. Об этом стало известно Telegram-каналу «Борус.Люди».

В субботу, 7 марта, 51-летний мужчина с четырехлетним сыном уехали на машине в тайгу в районе поселка Эконда. Затем они пересели на снегоход, чтобы добраться до охотничьей избушки.

Проведя там время, отец с сыном отправились дальше, но до следующей остановки не доехали. По версии следствия, они могли бросить снегоход и попытаться вернуться в избушку пешком.

11 марта в полицию обратился начальник мужчины, сообщив о его исчезновении. 12 марта тела отца и сына с признаками переохлаждения обнаружили в 50 км от поселка Тура.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы для уточнения обстоятельств. Следов от укусов животных на телах не обнаружено, добавили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Пока официальных комментариев об этом деле в ведомстве не давали.

Ранее единственный выживший из группы туристов, замерзших в Прикамье, рассказал, что произошло с его друзьями.

 
