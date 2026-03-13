Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Венгрии призвали ЕС не «плясать под дудку» Зеленского в вопросе санкций

Сийярто: ЕС по примеру США должен ослабить санкции против российской нефти
Global Look Press

Венгрия призывает Европейский союз (ЕС) последовать примеру Соединенных Штатов и временно ослабить санкции против российской нефти. Об этом в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Решение заключается в том, что делают американцы: мы не должны плясать под дудку [украинского лидера Владимира] Зеленского, санкции против российской нефти должны быть сняты, российским энергоносителям должно быть разрешено вернуться на европейский рынок», — отметил дипломат.

Он выразил сожаление в связи с тем, что Брюссель до сих пор не принял соответствующее решение.

12 марта американские власти на фоне конфликта на Ближнем Востоке временно вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из РФ. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США опубликовало соответствующую лицензию, в которой говорится, что разрешение на продажу и поставки коснулось только той российской нефти, которая уже была загружена на суда.

По словам специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева, снятие американских санкций затронет 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите.

Ранее в Минфине Соединенных Штатов объяснили вывод части российской нефти из-под санкций.

 
Теперь вы знаете
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!