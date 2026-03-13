Венгрия призывает Европейский союз (ЕС) последовать примеру Соединенных Штатов и временно ослабить санкции против российской нефти. Об этом в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Решение заключается в том, что делают американцы: мы не должны плясать под дудку [украинского лидера Владимира] Зеленского, санкции против российской нефти должны быть сняты, российским энергоносителям должно быть разрешено вернуться на европейский рынок», — отметил дипломат.

Он выразил сожаление в связи с тем, что Брюссель до сих пор не принял соответствующее решение.

12 марта американские власти на фоне конфликта на Ближнем Востоке временно вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из РФ. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США опубликовало соответствующую лицензию, в которой говорится, что разрешение на продажу и поставки коснулось только той российской нефти, которая уже была загружена на суда.

По словам специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева, снятие американских санкций затронет 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите.

Ранее в Минфине Соединенных Штатов объяснили вывод части российской нефти из-под санкций.