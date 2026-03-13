Размер шрифта
В США сообщили о серьезном расходе боеприпасов в Иране

FT: США в Иране исчерпали запасы вооружений, рассчитанные на годы
U.S. Navy/AP

Администрация США с начала операции в Иране израсходовала запасы критически важных вооружений, рассчитанные на годы. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой источники.

Три источника рассказали FT, что серьезный расход боеприпасов усиливает опасения по поводу растущей стоимости конфликта и способности США пополнять свои запасы. По словам источников, быстрое истощение боеприпасов коснулось ракет дальнего радиуса действия «Томагавк».

«Это огромные расходы ракет «Томагавк». Военно-морской флот будет ощущать последствия этих затрат в течение нескольких лет», — отметил источник.

FT пишет, что в ближайшее время Пентагон подаст официальный запрос в Белый дом и Конгресс о дополнительных расходах на военные нужны в размере до $50 млрд. Однако отмечается, что любой законопроект о финансировании войны в Иране может встретить противодействие в Палате представителей и в Сенате. Так, ожидается, что демократы выступят против выделения средств Пентагону.

12 марта издание Politico написало, что в Европе опасаются, что поставки американского оружия на Украину могут остановиться из-за того, что американцы быстро расходуют боеприпасы в войне против Ирана. СМИ отметило, что США и их союзники в ходе операции израсходовали сотни ракет Patriot, истощив запасы вооружений. Также 10 марта газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО быстро расходуются на Ближнем Востоке.

Также издание 19FortyFive писало, что за первые 72 часа атаки на Иран США выпустили до 400 крылатых ракет «Томагавк», что является почти пятилетним объемом производимых ракет. При этом президент США Дональд Трамп подчеркнул, что США способны «вечно» вести войны из-за больших запасов боеприпасов «среднего и высокого класса».

Ранее стало известно, в какую сумму обошлись США первые дни войны с Ираном.

 
