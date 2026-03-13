Размер шрифта
В Приморье водитель устроил намаз, заблокировав автобус с людьми

В Приморье водитель автобуса устроил намаз в салоне с пассажирами
Telegram-канал Newsbox24

Во Владивостоке водитель общественного транспорта устроил намаз посреди рабочей смены. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.

«Пассажиры пожаловались на водителя автобуса №7. Он во время рейса остановился на остановке и не открыл двери. По словам очевидцев, в этот момент водитель стал совершать намаз прямо в салоне транспортного средства», – говорится в публикации.

По данным канала, люди не могли зайти в автобус и ждали на улице, пока водитель совершал молитву. Случай активно обсуждают в городском чате — пользователи возмущены срывом расписания. Ни перевозчик, ни власти ситуацию пока не комментируют.

До этого в Москве пассажир разбил такси на глазах у немого водителя. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина в футболке и штанах прыгает на крыше легкового автомобиля такси, после чего спускается на проезжую часть по лобовому стеклу. На записи также заметно, как водитель пытается выгнать нарушителя, а после — снимает происходящее на телефон.

Ранее в Москве девушка не выжила под колесами автобуса.

 
