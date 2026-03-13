Размер шрифта
Лукашенко подарили беременную телочку

Лукашенко пообещал заботиться о беременной телочке, которую получил в подарок
BELTA

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили корову, которая вскоре должна принести потомство. Об этом сообщило агентсво БелТА в Telegram-канале.

Лукашенко пообещал, что в президентском хозяйстве корова «будет содержаться хорошо».

Он также вспомнил о проблеме падежа животных.

«Я не переношу, когда животные гибнут. Особенно теленок. Я в деревне вырос. Дома у меня и овцы, и козы», — сказал белорусский лидер.

В личном хозяйстве Лукашенко содержатся разнообразные сельскохозяйственные животные и птицы, включая коров, лошадей, коз, страусов, индюков, китайских и обычных кур, гусей и кроликов. Также на его ферме живут коты и собаки (лабрадор, лайки), а известным фаворитом является шпиц по кличке Умка.

В ноябре лидер Белоруссии рассказал, что его первые мысли после пробуждения о сборе зерновых и о строительстве свиноводческого комплекса на 100 тысяч голов, но еще его беспокоит, чтобы «война с Украиной не пришла сюда».

Ранее Лукашенко продемонстрировал свое мастерство в рубке дров.

 
