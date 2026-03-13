Размер шрифта
Стало известно, как энергокризис может повлиять на отношения России и Австрии

Аналитик Поппель допустил пересмотр Австрией отношений с РФ из-за энергокризиса
Власти Австрии на фоне энергетического кризиса могут пересмотреть отношения с Россией. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

По его словам, в нынешней ситуации на Западе могут осознать, что важная часть поставок газа связана с РФ. В том числе речь идет о Вене, которая может серьезно пересмотреть свой подход к обеспечению энергоресурсами.

«Государству необходимо задуматься о всей системе энергоснабжения. Это вполне может привести к обсуждению продолжения сотрудничества с Россией как партнером в сфере сырья, прежде всего в области энергоснабжения», — отметил Поппель.

Аналитик обратил внимание, что энергетика зависит не только от нефти и топлива, но и от газа. На этом фоне западные страны могут понять, что без российского газа им не обойтись, и тогда у них появятся «более прагматичные мысли» по поводу сотрудничества с Москвой.

9 марта президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа. Во время встречи он заявил, что Москве не следует ждать, пока европейские державы «демонстративно захлопнут дверь» в вопросе поставок энергоносителей. Глава государства поручил уже сейчас оценить возможность и целесообразность прекращения поставок топлива в Европу.

Ранее экономист назвал шокирующими планы Путина оставить европейские державы без газа.

 
