Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России

Уровень бедности в России по итогам 2025 года снизился до 6,7%. Об этом на заседании коллегии Минтруда сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на данные Росстата.

Она отметила, что показатель бедности снизился на 0,4 процентного пункта по сравнению с 2024 годом. Голикова объяснила, что на снижение уровня бедности повлияли рост заработных плат, меры по обеспечению занятости и адресные меры социальной поддержки.

Вице-премьер также подчеркнула, что одним из инструментов помощи остается социальный контракт. По ее словам, благодаря этой программе более 44% граждан, которые участвовали в ней, смогли выйти из бедности.

Тем временем специалисты ЦМАКП пришли к выводу, что в начале весны 2026 года российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции – ситуации, при которой наблюдаются застой производства, высокий уровень безработицы и стремительный рост цен. Несмотря на низкий уровень безработицы в РФ, эксперты отмечают, что стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей российской экономики. Прибыль предприятий также стремительно сокращается. Проблемы наблюдаются в сферах машиностроения и оборудования, а также в других важных отраслях.

