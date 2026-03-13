Размер шрифта
Названы самые подешевевшие за месяц продукты в России

АКОРТ: сильнее всего в феврале подешевели черный чай, гречка и соль
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Гречневая крупа, черный чай и соль сильнее остальных продуктов подешевели в феврале. Об этом рассказали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), передает РИА Новости.

«Наиболее заметно в феврале относительно января подешевели: черный байховый чай (-9,5%), гречневая крупа (-7,2%), соль (-4%)», - сообщили в организации.

Розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях в среднем снизились на 1,3%.

По данным АКОРТ, также на 3,8% снизилась цена на тушку цыпленка-бройлера, на 1,9% подешевело сливочное масло, подсолнечное масло показало снижение в феврале на 1,5%, а баранина подешевела на 1,3%.

В сравнении с февралем 2025 года минимальные цены на социально значимые продукты снизились на 12%. Так, на 39% подешевел рис в розничных сетях, капуста снизилась в цене за год на 35%, картофель показал снижение 28%.

В сообщении говорится, что снижение цен происходит, несмотря на рост закупочных цен на 0,4%.

До этого Росстат заявлял, что в феврале впервые с осени зафиксировано снижение стоимости огурцов, цены упали на 3,8%.

Ранее стало известно, что россияне стали реже покупать дорогие стейки из-за роста цен.

 
