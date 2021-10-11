В Севастополе введут режим QR-кодов в общественных местах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение ввести режим QR-кодов в общественных местах с 15 октября, сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что в кафе, салонах, фитнес-центрах, театрах и кинотеатрах можно будет занимать не более 50% мест. Библиотеки и музеи можно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах или ПЦР-тесте.

По словам Развожаева, такие меры приходится принимать из-за низкого уровня вакцинации.

Ранее сообщалось, что власти Ленинградской области вводят с 15 ноября QR-коды для посещения ряда учреждений. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С указанной даты посетители ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров, цирков шапито, гостиниц, бассейнов, фитнес-клубов должны предоставлять документы о пройденной вакцинации, или подтверждающие факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения учреждения.