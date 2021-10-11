Доктор Мясников назвал способ предупредить развитие рака груди

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как проводить профилактику рака молочной железы. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном», выпуск которой опубликован на YouTube.

По его словам, чаще всего этот вид онкологии передается по наследству. Чтобы предупредить его развитие, необходимо регулярно обследоваться. Тем, у кого есть наследственная предрасположенность к заболеванию, нужно делать маммографию ежегодно.

Как подчеркнул Мясников, при выявлении онкологического заболевания у обычного человека удаляют опухоль, а у пациента с мутацией надо удалять обе груди.

Ранее ассистент кафедры госпитальной хирургии имени Оппеля, хирург Рустем Топузов рассказал о симптомах, проявляющихся на ранних стадиях онкологических заболеваниях желудка.

Топузов отметил, что многое может зависеть от биологического типа, например, у рака толстой кишки их девять. Поэтому, большинство опухолей диагностируются уже на поздних стадиях развития заболевания.