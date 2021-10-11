В РФПИ заявили, что статья The Sun о «Спутнике V» не имеет научного смысла

Статья The Sun о российской вакцине «Спутник V» не имеет научной основы, вакцины «Спутник» и AstraZeneca используют разные платформы. Об этом сообщили в РФПИ.

«Публикация The Sun - еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках. История, созданная таблоидом The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире, и мы считаем, что такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации», — говорится в сообщении.

Ранее в британском таблоиде Sun появилась статья, в которой утверждалось, что российские шпионы якобы украли формулу вакцины от коронавируса «Спутник V» у фармацевтической компании Oxford/AstraZeneca. Отмечалось, что соответствующие доказательства есть у британских спецслужб.

По данным издания, британская сторона предупреждала ранее о попытках российских хакеров, стоящих на службе у Москвы, добыть информацию из иностранных лабораторий, которые работали над созданием вакцин против COVID.

«Cпутник V» и AstraZeneca являются двухкомпонентными векторными вакцинами на основе аденовирусов. Однако в составе российского препарата — аденовирусы человека, а британской вакцины — аденовируса шимпанзе.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник Лайт».