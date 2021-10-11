В Росгидромете рассказали, когда в Москву придут сильные дожди

Погода в Москве начнет портиться в среду, 13 октября, а 14 октября в столице может выпасть до 22 мм осадков. Об этом сообщает Росгидромет.

20 мм — это треть месячной нормы, которая в октябре насчитывает 59 мм, подчеркнули в службе.

«В начале недели все еще солнечно, сухо и очень тепло. Атмосферное давление продолжит падать, будет усиливаться ветер, появятся облака. В среду уже не обойдется без дождей, в четверг они местами будут сильными», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бабье лето в московском регионе закончится на предстоящей неделе, теплая и солнечная погода сменится пасмурной, а начиная со среды начнет идти мелкий дождь, затем интенсивность осадков усилится. Температура днем будет доходить лишь до +10 градусов, однако давление придет в норму после рекордных значений прошедшей недели и метеозависимые люди почувствуют себя лучше.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в комментарии «Газете.Ru» рассказал, ждать ли в Москве в ближайшее время ночные заморозки.