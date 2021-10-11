В Новосибирске задержали 14 сторонников АУЕ*

В Новосибирске задержали 14 сторонников экстремистской организации «Арестантское уголовное единство (организация запрещена в России)» (АУЕ). Об этом сообщил замначальника ГУМВД России по Новосибирской области Кирилл Травин, передает РИА «Новости».

По его словам, 14 молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет задержали в рамках проведенного совместно с УФСБ и Росгвардией мероприятия по недопущению экстремистских проявлений и террористических угроз. Рейды проходили 5 октября. Отмечается, что в августе злоумышленники напали на представителей других субкультур, в частности, аниме, на Михайловской набережной в Новосибирске.

Травин уточнил, что у членов запрещенной организации нашли большое количество бейсбольных бит, охотничьих ножей, наклейки с нацистской атрибутикой. Трое фигурантов заключены под стражу и домашний арест. В настоящее время проводятся совместные мероприятия сотрудниками из УФСБ и СК по документированию преступной деятельности этой националистической группировки.

Правоохранитель добавил, что 4 октября была задержана группа молодых людей, которые занимались изготовлением огнестрельного оружия. В ходе обысков у них изъяли 12 единиц огнестрельного нарезного оружия.

Ранее сообщалось, что в «Матросской Тишине» выявили экстремистскую группу АУЕ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».