В Ярославской области задержали 18-летнюю девушку, похитившую ребенка

Восемнадцатилетнюю девушку подозревают в похищении трехлетнего мальчика, которого нашли в поселке Семибратово Ярославской области. Об этом сообщает издание 76.RU.

По данным издания, родители ребенка приютили девушку на ночь, а когда проснулись, обнаружили, что гостья исчезла вместе с их сыном.

Девушку задержали на заправке города Ростов Великий. Волонтеры остановили автомобиль такси, где и обнаружили мальчика в сопровождении незнакомки. Ребенок жив, его здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека».

Уточняется, что подозреваемая родом из Костромской области и учится в колледже в Москве.

Ранее сообщалось, что полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который избил и пытался силой увезти женщину на своем автомобиле. Это произошло после того, как его новая знакомая отказалась продолжить общение.

Сообщение о происшествии поступило в полицию утром в понедельник, 4 октября. Женщина познакомилась с задержанным месяц назад через специальный сайт.