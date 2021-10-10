Врач рассказал, какие психические расстройства появились у россиян после пандемии

Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович заявил, что из-за пандемии коронавируса в полтора-два раза выросло количество пограничных психических расстройств и аффективных нарушений. Об этом он сообщил газете «Известия».

«В значительной степени увеличивается количество депрессий, появляются пациенты с постковидной ипохондрией, с хроническим течением страха болезней. Больше людей начинают страдать паранойей и увлекаться всевозможными конспирологическими теориями», — сказал он.

По словам психиатра, россияне начали чаще страдать от изменений настроения, нарушения сна, расстройства пищевого поведения, тревожных состояний.

Он добавил, что количество диагностированных пограничных психических расстройств и аффективных нарушений выросло по меньшей мере в полтора-два раза по сравнению с доковидными временами.

Ранее психиатры рассказали, как снизить риск тревожного расстройства.