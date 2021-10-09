Два рейса с россиянами задержаны в Анталье

Два авиарейса с российскими гражданами на борту задержаны на турецком курорте Анталья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ.

«В связи с техническим неполадками в аэропорту Антальи задержаны вылеты двух авиарейсов с российским гражданами на борту. Сотрудники генконсульства уточнили ситуацию в администрации аэропорта, установили контакт с представителями туроператора и авиаперевозчика», — заявили в дипмиссии.

Там уточнили, что 169 пассажирам рейса FH5631 Москва — Анталья — Шарм-эль-Шейх было оперативно предоставлено временное размещение в гостинице, они также обеспечены водой и пищей. Время вылета пока не определено, о нем станет известно после замены самолета на рейс.

Еще более 200 россиян, которые прибыли в Анталью на рейсе FH7850 для пересадки на рейс в Хургаду, в настоящее время находятся в транзитной зоне аэропорта. Вылет предварительно намечен на 23.00 мск.

Ранее на рейсе Москва — Владивосток пассажирка попыталась подраться с экипажем.