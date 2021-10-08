Иммунолог Ярцева рассказала, у кого наиболее тяжело проходит постковидный синдром

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала тех, у кого постковидный синдром проходит наиболее тяжело. Об этом сообщает «Москва 24».

Как указала специалист, при этом состоянии у людей наблюдается повышенная утомляемость, слабость, отсутствие сил, нередко возникают осложнения на психику. По ее словам, такой синдром зачастую сопровождается нарушением памяти, когнитивными нарушениями, заторможенностью, замедленной реакцией вплоть до депрессии и апатии.

Она отметила, что симптомы у каждого человека могут проявляться по-разному, но зачастую этот синдром бьет по тревожным людям.

«Это люди, которые в принципе подвержены тревоге и каким-то переживаниям. У них, конечно, часто это ярко сопровождается. Даже легкая форма COVID-19 выбивает их из колеи. В первую очередь это те люди, которые очень сильно боятся коронавируса», — сказала медик.

Она также отметила, что организм восстанавливается спустя время и приходит в себя.

«Но все зависит от степени поражения», – добавила Ярцева.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции во время постковидного синдрома может улучшить состояние пациентов.