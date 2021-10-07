РФПИ призвал независимых исследователей к изучению «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приглашает независимых международных исследователей и научные институты к совместной работе по исследованию вакцин от коронавируса, в том числе российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщается на сайте фонда.

Согласно релизу, кандидатам предлагается связаться с РФПИ и рассказать об области интересов и предоставить конкретные предложения по сотрудничеству.

Также в фонде назвали приоритетными задачами мониторинг и анализ результатов использования российских вакцин, поскольку фонд является инвестором разработки и международного продвижения этих препаратов. В РФПИ подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы общественность была лучше ознакомлена с достоверной информацией о безопасности и эффективности вакцин «Спутник V», «Спутник Лайт» и других.

«РФПИ поддерживает публикацию новых независимых исследований в ведущих медицинских журналах о результатах вакцинации с помощью «Спутник V» и «Спутник Лайт» среди населения по всему миру», — говорится в сообщении.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее сообщалось, что в Центре Гамалеи рассчитывают на регистрацию «Спутника V» в ВОЗ до конца ноября.