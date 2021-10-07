В Белоруссии против сотрудников портала tut.by завели дело о разжигании вражды

Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело о разжигании вражды в отношении нескольких работников издания tut.by. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Как уточнили в СК, против должностных лиц и сотрудников «Тут Бай Медиа» и иных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц») уголовного кодекса Белоруссии.

По санкции данной статьи может быть предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

В настоящий момент другие подробности уголовного дела и следственных действий в отношении портала, его персонала, не приводятся.

Ранее власти Белоруссии признали экстремистским портал tut.by. В соответствии с белорусским законом, за публикацию (репост) информации из данных ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.