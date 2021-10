Для туристов в Египте открыли аллею баранов

Oct 3 1918 #OTD Alley of rams leading to the Karnak Temple Complex, in Egypt



Colonnade de la grande salle hypostyle du temple d'Amon R, A 15 956

Alle de bliers menant au temple d'Amon-R, A 15 964

Alle de bliers menant au temple d'Amon, A 15 963

Source: Albert-Kahn Museum pic.twitter.com/jTceD82jrJ