Для туристов в Египте открыли аллею баранов

В центре египетского Луксора появилась новая пешеходная зона – аллея баранов. Об этом пишет портал TourDom по ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что несколько тысячелетий назад эта дорога служила для ритуальных процессий в честь древнеегипетских богов.

Только в октябре этого года была завершена многолетняя работа по реставрации памятника под открытым небом. Торжественное открытие назначено на 4 ноября. Как говорится в анонсе мероприятия, церемония по пышности и красочности будет соответствовать эпохе фараонов. По обе стороны почти трехкилометровой аллеи расположены статуи сфинксов – с телом львов и головами баранов.

Oct 3 1918 #OTD Alley of rams leading to the Karnak Temple Complex, in Egypt



Colonnade de la grande salle hypostyle du temple d'Amon R, A 15 956

Alle de bliers menant au temple d'Amon-R, A 15 964

Alle de bliers menant au temple d'Amon, A 15 963

Source: Albert-Kahn Museum pic.twitter.com/jTceD82jrJ — This day in WWI (@ThisDayInWWI) October 3, 2021

«Дорога фараонов» соединяет Луксорский и Карнакский храмовые комплексы.

Памятник должен стать прогулочной зоной для туристов. В вечернее время предусмотрены освещение и разноцветные подсветки.

Посещение новое достопримечательности будет входить во многие экскурсионные программы из Хургады и Шарм-эль-Шейха.

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