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В Курской области женщина получила 15-летний срок за сжигание сына живьем

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Depositphotos

Жительницу Курской области Анастасию Баулину приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу за то, что она сожгла собственного восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает mk.ru.

Баулина проживала в частном доме в хуторе Заречье Железногорского района — с двумя детьми и 35-летним мужем, который не был их отцом. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По данным следствия, в марте этого года она облила ребенка бензином, а затем подожгла его. Мальчик умер от полученных травм по пути ожоговый центр.

Согласно проведенным экспертизам, действия осужденной нельзя расценивать как причинение смерти по неосторожности — в момент поджога женщина была психически здорова и осознавала происходящее. Наказание Баулина будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что жительница Воронежа уговорила сожителя выкопать тело покойного мужа, чтобы сжечь.

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