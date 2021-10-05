Два человека погибли в результате пожара в кировской больнице

Два человека погибли в результате пожара в палате отделения Инфекционной клинической больницы в Кирове, сообщает ГУ МЧС по региону.

«Погибли 2 человека, травмированных нет, спасены 6 человек, эвакуировано 36 человек», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что пациенты направлены в другие больницы города города.

Отмечается, что на данный момент пожар в больнице ликвидирован. В ведомстве сообщили, что на возгорание привлекли 36 человек и 11 единиц техники.

27 августа поступила информация о задымлении в отделении клинической больницы № 3. Выяснилось, что очаг находился на первом этаже.

В департаменте здравоохранения области добавили, что в отделении находились 80 пациентов с коронавирусной инфекцией. В момент происшествия работники больницы эвакуировали 76 человек. Аппараты ИВЛ не отключались. К тушению огня привлекли 61 специалиста и 24 единицы техники.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений погиб один человек.