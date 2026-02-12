Размер шрифта
Суд вынес приговор мужчине, готовившему диверсию на вокзале в Нальчике

Жителя Нальчика осудили на 20 лет за подготовку теракта на ж/д вокзале
Южный окружной военный суд приговорил жителя Нальчика Виталия Гайворонского к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта на железнодорожном вокзале в Нальчике Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подсудимый с целью оказания помощи СБУ в деятельности, направленной против безопасности России, выбрал место взрыва - железнодорожный вокзал Нальчика, о чем сообщил сотруднику СБУ», — отметил пресс-секретарь суда.

По версии следствия, в 2023 году с Гайворонским связался сотрудник службы безопасности Украины (СБУ) и убедил его сотрудничать с иностранной спецслужбой. В декабре того же года осужденный забрал из тайника взрывное устройство, приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и спрятал их в гараже в Нальчике. Он сообщил об этом представителю СБУ, чтобы тот назначил ему дату теракта. Однако преступнику не удалось воплотить планы в жизнь, поскольку 13 декабря 2023 года его задержали.

До этого военный суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима за теракт на железной дороге в Ростовской области. В мае 2024 года подсудимый согласился за материальное вознаграждение поджечь релейные шкафы на железной дороге. Весь этот процесс он снимал на видео.

Ранее ФСБ пресекла подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР.
 
