Женщина за рекордный срок сбросила 16 кг, чтобы отдать брату часть печени

В Турции женщина похудела почти на 16 кг за 2 месяца, чтобы пожертвовать ткань печени своему брату. Об этом сообщает Anadolu Agency.

В январе 2025 года 48-летнему Заферу Динчу диагностировали печеночную недостаточность. Его состояние быстро ухудшалось, и в марте родственники отвезли его в университетскую больницу Измира.

Заведующий отделением трансплантации профессор Мурат Зейтунлу решил, что пациенту нужна срочная пересадка печени. Зафер попал в список ожидания на орган, но ждать пришлось долго, а здоровье таяло на глазах.

Тогда выяснилось, что у мужчины идеальная совместимость с его 54-летней сестрой Севтап Уйсал, которой, однако, требовалось сбросить вес перед операцией.

Севтап поддержала идею и уже спустя два месяца похудела с 79,5 кг до 64 кг благодаря диете и прогулкам. В декабре 2025-го часть ее печени пересадили ее брату, и он восстановился.

«Моя сестра подарила мне жизнь. Я чувствую себя заново родившимся. Она мне как мать. Я очень счастлив», — признается Зафер.

По словам мужчины, сестра не оставляет его одного с момента трансплантации, и они видятся каждый день.

Сама Севтап рассказала, что без малейшего колебания согласилась, узнав, может стать донором печеночной ткани для своего брата. Вдвоем они полтора года назад потеряли маму и с тех пор всячески стараются друг друга поддерживать.

Ранее муж подал в суд на жену, отказавшуюся пожертвовать ему печень, чтобы спасти жизнь.