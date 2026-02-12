Российский фигурист Петр Гуменник исполнил пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Гуменник выполнил четверной флип, лутц, риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, комбинацию четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель, а также каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Вне прогона спортсмен чисто выполнил комбинацию четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, четверной риттбергер, два четверных лутца и четверной флип.

В короткой программе Гуменник зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию. Произвольные прокаты спортсмены покажут 13 февраля.

До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Ранее американский фигурист заявил, что получает удовольствие от прыжков Гуменника.