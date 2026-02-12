Мужчина взял в заложники четырех попугаев, требуя встречи с их хозяйкой

Японец взял в заложники попугаев женщины, требуя с ней встречу

В Японии мужчина взял в заложники четырех попугаев, пытаясь заставить женщину встретиться с ним, пишет Sora News.

Как рассказала японка, она получила несколько сообщений от мужчины, с которым была знакома. В переписке он требовал, чтобы женщина «вернулась домой». Чтобы заставить выполнить требование, мужчина начал угрожать ее домашним питомцам — попугаям.

«У тебя нет другого способа спасти попугаев, кроме как вернуться домой», -= писал он.

В дальнейшем мужчина предложил «пощадить попугаев», если женщина извинится перед ним по телефону. Японка не стала отвечать на требования и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли по необходимому адресу, где задержали автора угроз. В полиции не комментируют состояние попугаев, а также не раскрывают дополнительные детали инцидента.

