Военный эксперт рассказал о «ловушке» США для Европы

Военный эксперт Коновалов: стратегия США по Украине загнала Европу в ловушку
Mindaugas Kulbis/AP

Полное истощение стратегических запасов вооружения в европейских странах — это часть стратегии, которой Соединенные Штаты начали придерживаться после прихода президента Дональда Трампа. ОБ этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«США при Трампе все делают исключительно ради собственной выгоды, и даже участие в украинском конфликте они решили обернуть в свою пользу. Опустошение стратегических запасов оружия европейцев — часть плана Вашингтона, так как теперь, если Европа хочет поставлять оружие Киеву, придется закупать его у Штатов», — пояснил военный эксперт.

Он отметил, что быстро перевести европейскую экономику на военные рельсы и поднять военно-промышленный комплекс не получится, на это требуются многие годы.

«Европейцы хотят помогать Киеву прямо сейчас, но прямо сейчас не получится. Штаты просто загнали Европу в ловушку, которая не имеет решения», — заключил Коновалов.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Германии почти не осталось запасов оружия и техники для передачи Украине. Ранее страна поставляла Киеву системы ПВО, бронетехнику, артиллерийские системы и многие другие виды вооружений.

Ранее военный эксперт ответил на вопрос о «новом роде войск» Украины.
 
