Уфимец два дня ходил со стаканом в заднем проходе, пока не лопнуло стекло

Shot: в Уфе мужчина засунул в задний проход стакан и проходил с ним два дня
Pavel Kubarkov/Shutterstock/FOTODOM

Медики Уфы спасли мужчину, который два дня ходил со стаканом в прямой кишке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 35-летний местный житель решил развлечься, поэтому засунул стакан в задний проход, однако в какой-то момент понял, что инородный предмет застрял.

Уфимец полагал, что стакан выйдет сам, но, когда этого не произошло, решил самостоятельно его извлечь. В результате стекло треснуло. Только после этого он обратился к специалистам.

«Бедолагу экстренно прооперировали, стакан и остатки стекла извлекли», – сообщается в публикации.

На данный момент жизни пострадавшего ничто не угрожает. Он находится на амбулаторном лечении, ему предстоит длительная реабилитация.

До этого в Японии местный житель три года испытывал боли в животе из-за застрявшей в заднем проходе подводки для глаз. Во время вскрытия помимо инородного предмета обнаружили крупный камень размером более шести сантиметров.

Ранее во Франции из кишечника 88-летнего француза достали старинный снаряд.
 
