Общество

Омбудсмен сообщила о воссоединении детей с близкими в России и на Украине

Львова-Белова сообщила, что еще один ребенок воссоединяется с близкими в России
Telegram-канал Мария Львова-Белова

Еще одна группа детей воссоединяется со своими близкими в России и на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что продолжается работа по воссоединению детей с их семьями в России, на Украине и в третьих странах.

«Один ребенок возвращается в Россию. Четыре мальчика и одна девочка в возрасте от 4 до 15 лет воссоединятся со своими семьями на Украине», — написала омбудсмен.

В декабре 2025 года Львова-Белова сообщила о воссоединении семи детей с близкими на Украине. Она уточнила, что речь идет о шести мальчиках и одной девочке.

В июне прошлого года помощник президента России Владимир Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного РФ, а есть только спасенные российскими военными. По его словам, РФ возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители.

Ранее сообщалось, что РФ намерена вернуть около 20 российских детей с территории Украины.
 
