Великий пост в 2026 году: когда начинается и в чем смысл ограничений

Начало и окончание Великого поста в 2026 году, как поститься правильно, что можно и что нельзя в пост

В феврале у православных верующих начинается Великий пост, который длится 48 дней. В этот особый период христиане готовятся к Пасхе, наполняя свою жизнь духовной работой и соблюдая строгие ограничения в еде и развлечениях. Это время покаяния, милосердия, «укрепления» души, внимания к близким. Когда начинается Великий пост в 2026 году и какие правила нужно соблюдать — в материале «Газеты.Ru».

Великий пост в 2026 году: даты и суть

Великий пост — самый строгий и продолжительный среди православных постов. Он длится 48 дней.

с 23 февраля по 11 апреля продолжается Великий пост в 2026 году

Все это время христиане вспоминают последние недели земной жизни Иисуса Христа. Как рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, Великий пост, как и любой длительный пост православной церкви, готовит верующих к важному событию. В данном случае к самому главному празднику у христиан – Воскресению Христову. «Один из самых древних постов предваряет великий праздник Пасхи», — пояснил священник.

В древности пост означал полное воздержание от пищи, а иногда даже от воды. Посты были короткими, но при этом очень строгими. Со временем церковная традиция изменилась: сегодня во время поста разрешается употреблять определенные виды продуктов, но длится он дольше.

Интересно Великий пост длится более 40 дней в память о том, как Христос 40 дней постился в пустыне перед выходом на проповедь.

По словам собеседника «Газеты.Ru», когда люди говорят о посте, они часто озадачиваются поиском постных продуктов. Однако воздержание от скоромной пищи – это лишь самое начало, базовая часть Великого поста. Не победив чревоугодие, с остальными страстями бороться нереально, добавил он.

Чревоугодие — это первая страсть, самая доступная и самая распространенная. Любые проблемы в жизни мы в первую очередь заедаем, потому что это самый простой способ. Но и сводить все многообразие поста лишь к тому, что я буду что-то есть, а что-то не буду есть, — стратегически неправильно. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Главные правила Великого поста

Правила Великого поста предписывают верующим:

Посещать богослужения в храмах, больше времени уделять чтению Священного Писания, богословских трудов, чаще молиться.

Сдерживать гнев, не затевать ссор, не сквернословить.

Придерживаться ограничений в еде: не употреблять пищу животного происхождения, то есть мясо, молочные продукты, яйца и блюда, которые их содержат.

Отказаться от развлечений или ограничить их. Больше времени посвящать внутренней духовной работе, покаянию, полезным занятиям и делам милосердия.

Помогать ближним, проявлять заботу о них и внимание.

Николай Конюхов посоветовал обратить внимание на важнейшие составляющие Великого поста.

Духовность

Великий пост призван сделать нас более легкими, высвободить силы, время и направить их на развитие своей духовности.

«Очень важно в этот период вложиться именно в свою духовность. Не в материальную составляющую, а в духовную, которая определяет всю нашу жизнь. Ведь именно духовная жизнь, которой современный человек уделяет минимум времени, является самой главной и основной», — пояснил Конюхов.

Во время Великого поста человеку очень важно общаться с Богом, то есть молиться. Существуют разные формы молитвы: общественная — в храме, частная — в своем доме. Есть специальные постовые молитвы, такие как знаменитая покаянная молитва Ефрема Сирина, которую положено читать каждый будний день Великого поста.

Во время Великого Поста совершаются особые богослужения. Никогда в другое время в течение года вы не сможете помолиться на службе во время Литургии преждеосвященных Даров или услышать канон Андрея Критского. Поэтому в этот период важно приходить в храм Божий чаще и не пропускать это, я бы сказал, духовное лакомство. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Участие в таинствах

Второй важный момент Великого поста — участие в таинствах. Просто прийти в храм, помолиться и уйти — недостаточно. Это как посетить свадебный пир, сфотографироваться с женихом и невестой и покинуть торжество, не поучаствовав во всем его великолепии, отметил священник. Поэтому если вы раньше редко исповедовались и причащались, во время поста есть возможность это исправить.

Обратите внимание, что во время Великого поста совершается таинство елеосвящения или соборования. В храмах специально освящают масло и с молитвой совершают помазание людей, чтобы просить у Бога исцеления наших болезней — душевных и телесных.

Чтение Священного Писания

По словам священника, во время Великого поста важно больше читать Священное Писание, потому что это — обратная связь от Бога.

Если трудно разобраться в тексте, можно прийти в храм — там ежедневно будут читаться отрывки из Ветхого и Нового Заветов.

Милосердие

Один из важнейших столпов Великого поста — милосердие. Усилия можно направить на множество благих дел, отмечает священник. Например, помочь семье, собирающей деньги на сложное лечение для ребенка. Или подключиться к волонтерам, отправляющим очередную партию помощи в освобожденные республики.

В каждом храме Русской православной церкви обязательно есть служба милосердия, с помощью которой мы осуществляем многочисленные социальные проекты. Мы особенно призываем православных людей участвовать в этих проектах в период Великого поста. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Как проходит Великий пост

Великий пост состоит из двух основных частей: Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, между которыми находятся важные праздничные дни.

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Святая Четыредесятница

Первые пять седмиц (недель) и пять дней поста установлены в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне. Это время тихого покаяния, усиленной молитвы и духовного сосредоточения. Каждая неделя имеет свое богослужебное посвящение, помогающее верующим пройти путь внутреннего очищения.

Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

Эти два дня служат переходом от Четыредесятницы к Страстной седмице. В Лазареву субботу в 2026 году — 4 апреля вспоминают воскрешение Христом праведного Лазаря, что предвещает всеобщее воскресение. В Вербное воскресенье в 2026 году — 5 апреляпразднуют торжественный вход Спасителя в Иерусалим. Праздники несут в себе одновременно и радость, и предчувствие грядущих страданий Христа.

Страстная седмица

Страстная седмица (Страстная неделя) в 2026 году — с 6 по 11 апреля посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа. Каждый ее день называется Великим и имеет особые евангельские чтения. Самый строгий день недели — Великая пятница в 2026 году она приходится на 10 апреля. Верующие соблюдают строжайший пост, многие полностью отказываются от пищи до выноса Плащаницы (обычно это происходит в 14-15 часов).

Поскольку в этом году начало Великого поста выпадает на 23 февраля, это создает определенные сложности. У многих есть в семье военнослужащие, которых необходимо поздравить в этот день. По мнению священника, для христианина это не является большой проблемой.

Христиане ограничивают себя каждый день. Нет такого, что пост идет, и мы надеваем на себя маску благочестия, и хоть иконы с нас пиши. А по его окончании мы отправляемся во все тяжкие. Это то самое лицемерие, в котором Христос обвинял фарисеев и начальников иудейских. Военнослужащих, особенно приехавших в отпуск/увольнение, нужно угостить, а самый лучший пост связан не с едой, а с молитвой, богослужением и воздержанием от того, что нас сильно отвлекает от жизни. Николай Конюхов священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Недели Великого поста

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Каждая неделя Великого поста несет особенный смысл и напоминает верующим об определенных библейских событиях.

1-я неделя — Торжество православия. Первые дни Великого поста считаются очень строгими. Многие верующие в первый день этой недели полностью отказываются от пищи. В эти дни православная церковь вспоминает период иконоборчества, который охватил Византию в VIII веке. Из-за заблуждений еретиков было уничтожено огромное количество икон. Полностью ересь победили лишь в 843 году.

2-я неделя — святителя Григория Паламы. Эта неделя посвящена памяти знаменитого святого и богослова Григория Паламы. Он оставил после себя богатое духовное наследие. В частности, заповедовал христианам: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес 5, 16-18).

3-я неделя — Крестопоклонная. В эти дни в храмах выносят из алтаря Святой Крест — как напоминание о жертве и подвигах Иисуса Христа.

4-я неделя — преподобного Иоанна Лествичника. Эти дни посвящены памяти святого, описавшего путь духовного восхождения человека в книге «Лествица».

— преподобного Иоанна Лествичника. Эти дни посвящены памяти святого, описавшего путь духовного восхождения человека в книге «Лествица». 5-я неделя — преподобной Марии Египетской. Неделя наполнена образом глубокого покаяния. В центре внимания — святая Мария Египетская, которая отреклась от пути греха и полностью изменила свою жизнь молитвой.

— преподобной Марии Египетской. Неделя наполнена образом глубокого покаяния. В центре внимания — святая Мария Египетская, которая отреклась от пути греха и полностью изменила свою жизнь молитвой. 6-я неделя — вход Господень в Иерусалим. Христиане вспоминают торжественный въезд в Иерусалим Иисуса Христа. Это событие описано во всех четырех Евангелиях. Завершается неделя Вербным воскресеньем.

— вход Господень в Иерусалим. Христиане вспоминают торжественный въезд в Иерусалим Иисуса Христа. Это событие описано во всех четырех Евангелиях. Завершается неделя Вербным воскресеньем. 7-я неделя — Страстная седмица. Самая строгая неделя Великого поста. В эти дни верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Как питаться в Великий пост

elenamazur/Shutterstock/FOTODOM

Традиционно во время Великого поста православные христиане придерживаются ограничений в питании. Все они описаны в церковном уставе.

Запрещено употреблять в Великий пост:

мясо, птицу, рыбу, в том числе полуфабрикаты;

молочные продукты;

яйца и продукты, в которых они содержатся;

алкоголь (в некоторые дни Великого поста допускаются послабления);

сдобу и кондитерские изделия, в которых содержатся яйца, масло и молоко.

В будни, согласно строгому уставу, разрешена растительная пища без масла (сухоядение, вареные овощи/крупы), в выходные допускается добавлять в блюда растительное масло.

Праздничные послабления:

Лазарева суббота (4 апреля) — разрешается рыбная икра.

Вербное воскресенье (5 апреля) — разрешается рыба.

Благовещение (7 апреля) — разрешается рыба, если праздник не выпадает на Страстную седмицу. В 2026 году Благовещение приходится на Великий Вторник.

Первый и последний дни Великого поста считаются самыми строгими. В это время православные христиане полностью отказываются от еды, если к этому нет медицинских противопоказаний.

Очень важно подойти к Великому посту благоразумно и не загонять себя в крайне жесткие рамки в плане питания, особенно если вы раньше не пробовали поститься. Чтобы определить свою меру поста, обратитесь к приходскому священнику.

Что делать, если нарушил пост

По словам Николая Конюхова, нарушение поста происходит не тогда, когда человек съел что-то непостное, если это было заранее согласовано с духовником или связано с особыми обстоятельствами.

Истинным проступком является отступление от того, что человек пообещал себе и Богу.

Хотя это и считается грехом, священник советует не отчаиваться.

«Нужно действовать по примеру Аввы Сисоя египетского монаха-отшельника, последователя Антония Великого, известного своей строгой аскезой, смирением и наставлениями о милосердии Бога, который учил вставать и идти дальше, даже если ты упал. Не стоит поддаваться «синдрому отличника», думая, что если пост не получился идеально, то все усилия напрасны. Важно продолжать стараться, даже если были падения», — объяснил Конюхов.

Священник призвал отнестись к нарушению поста как к возможности для дальнейшей тренировки силы воли. Важно не останавливаться, а каждый раз вставать, продолжать путь и самосовершенствоваться.