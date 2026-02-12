«Как я на самом деле выгляжу дома»: Семенович пошутила над собой

Певица Анна Семенович поделилась в Telegram-канале ИИ-снимками, где она предстала в образе домохозяйки с лишним весом.

На первом фото экс-солистка группы «Блестящие» в ярком синем халате держит в руках сосиски. На втором — она якобы готовит суп, а на третьем просто лежит в кровати в пижаме. На всех изображениях Семенович выглядит с явным лишним весом. Видео сопровождается ее треком «Хочешь».

«Пока агенты-сплетники не слили, решила сама выложить видео как я на самом деле выгляжу дома», — написала артистка.

Накануне Семенович возмутилась, что в интернете начали распространяться фото, на которых она выглядит либо беременной, либо с лишним весом на животе. Певица заявила, что эти снимки были созданы с помощью искусственного интеллекта. Она заверила, что у нее нет такой фигуры.

«Сколько сплетен, ерунды, несуразного и откровенно фейкового контента я только не слышала и не видела за последние 20 лет. Я понимаю, что сплетни — это вторая сторона медали публичного человека, но иногда бывает очень больно и обидно», — написала она.

В новой публикации пользователи интернета посоветовали Семенович спокойнее реагировать на критику. Они отметили, что звезда выглядит прекрасно даже с лишним весом.

«Сплетникам завидно, что ты до сих пор красива, как и раньше»; « Ты даже такая шикарная»; «Анна, кто Вас любит, не будет обращать внимания на все эти гадости», — написали под постом.

Ранее сообщалось, что Барановская высмеяла заработок Аршавина.