Задержан бывший глава департамента Минпромторга России

Сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудника департамента реализации проектов Северного морского пути (СМП; входит в государственную корпорацию «Росатом») Бориса Кабакова, который ранее занимал пост главы департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга, ведомство находится в тесном взаимодействии со следственными органами по вопросу задержания Кабакова. В пресс службе дирекции Северного морского пути уточнили агентству, что мужчина был задержан по обвинениям, не связанным с его текущей профессиональной деятельностью.

Кабаков начал работать в Минпромторге в 2010 году. В 2013 году его назначили заместителем директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники. С 2017 по 2024 год Кабаков занимал должность главы департамента.

4 февраля сообщалось, что представитель крупной фармакологической компании пытался подкупить сотрудника Минпромторга РФ, чтобы тот помог возобновить действие лицензии на производство лекарств.

Ранее в Москве задержали директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга.