Общество

В морозилке у матери девятерых детей нашли тела двух младенцев

Тела двух новорожденных нашли в морозилке дома во Франции
Во Франции многодетную мать заподозрили в убийстве двух младенцев, пишет Le Figaro.

Женщина в возрасте около 50 лет, которая уже является матерью девяти детей от двух браков, вероятно, причастна к гибели двух новорожденных. Их тела нашли в морозильной камере в ее доме в коммуне Айвиллер-э-Лиомон, департамент Верхняя Сона.

Хозяйка покинула жилье без предупреждения, чем и вызывала подозрения в свой адрес. В настоящее время, по словам одного из источников, в доме проживает один из ее сыновей. Что он рассказал полиции, пока неизвестно.

Женщину арестовали в среду, 11 февраля, в столичном регионе. По предварительным данным, ей предъявили обвинение в двойном детоубийстве.

Ранее в США полиция задержала мужчину с телами детей и тремя черепами.
 
