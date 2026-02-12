Слуцкий заявил о необходимости «государственной дисциплины цен» в России

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил о необходимости вернуть государству разумный системный контроль над ценообразованием. Об пишет ТАСС.

«У ЛДПР есть реальное решение, к которому мы просили бы прислушаться. Нам необходимо, о чем хочу сказать прямо сейчас, вначале в открытой части нашей встречи — государственная дисциплина цен», — сказал председатель партии.

Слуцкий подчеркнул, что с начала года цены на продукты в России уже выросли на 1,26%, а это в шесть раз выше показателей прошлого года.

В конце января вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Третьем форуме лидеров молочной индустрии заявил, что государственное регулирование цен на продукты возможно, но только на очень короткий срок. По информации вице-премьера, существуют рыночные инструменты, которые позволяют держать цены на внутреннем рынке на приемлемом уровне.

В то же время он подчеркнул, что в случае государственного вмешательства в бизнес экономический климат в стране может быть нарушен.

Ранее в Минсельхозе назвали вид продуктов, который подешевел для россиян за последний год.