Британия купит у США снаряды для средств ПВО на Украине

Минобороны Британии: Лондон купит у США оружие для Украины на $205 млн

Великобритания направит свыше £500 млн (около $682 млн) на очередной пакет военной помощи Украине, при этом на закупку американских вооружений по программе НАТО « «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL) будет выделено лишь 150 млн фунтов ($205 млн). Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

По данным ведомства, Лондон впервые профинансирует инициативу PURL, которая предназначена для быстрых поставок Киеву средств противовоздушной обороны.

Еще 390 млн фунтов ($532 млн) планируется направить на поставку Украине 1 тыс. легких многоцелевых ракет LMM, выпускаемых в Белфасте (Северная Ирландия). Кроме того, в ближайшие месяцы британская сторона намерена поставить Украине 1,2 тыс. зенитных ракет и 200 тыс. артиллерийских снарядов, отметили в министерстве.

9 февраля российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия имеет полное право рассматривать Великобританию как фактического участника конфликта на Украине. По его словам, Соединенное королевство оказывает Украине финансовую и военную помощь. Также оно политически направляет Киев, делится разведывательными данными и тренирует украинских бойцов, отметил Келин.

Ранее российский посол в Лондоне сообщил, что британские офицеры работают на Украине под прикрытием.