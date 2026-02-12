Размер шрифта
Экс-руководителю и вице-президенту Fesco вменяют растрату 885 млн рублей

ТАСС: сумма вменяемой экс-главе Fesco Северилову растраты составляет ₽885 млн
Экс--глава транспортно-логистической компании Fesco Андрея Северилова и вице-президента Бориса Иванова обвиняют в растрате около 890 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Северилов и Иванов обвиняются в растрате в особо крупном размере, общая сумма которой составляет 885 млн рублей», – говорится в документах.

В них также отмечает, что, помимо Северилова и Иванова, по делу проходят и другие подозреваемые.

12 февраля стало известно, что в Москве были задержаны бывший председатель совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов и вице-президент компании по развитию производства Борис Иванов. Им инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Fesco – крупная российская транспортно-логистическая компания, специализирующаяся на контейнерных перевозках морем, железной дорогой и автомобильным транспортом, и осуществляющая свою деятельность в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Ранее суд арестовал на месяц бывшего главу FESCO Исуринса по делу о мошенничестве.
 
