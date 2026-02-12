Размер шрифта
Общество

Сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения»

Сына Жириновского не пустили на мероприятие в МГИМО, посвященное его отцу
Григорий Сысоев/РИА Новости

Внебрачного сына основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега Жириновского (Эйдельштейна) не пустили на закрытое мероприятие в МГИМО, посвященное наследию его отца. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Организаторы «Жириновских чтений» объяснили ему, что всем участникам мероприятия необходимо было зарегистрироваться заранее, но так как он этого не сделал, его не смогли пропустить.

На видео, которое есть у издания, видно, что мужчина начал агрессивно себя вести, заявляя, что он сын Жириновского, и требуя пропустить его без регистрации. Когда же это ему не удалось, он потребовал пригласить лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, а также называл организаторов мероприятия «стервятниками» и обещал им проблемы.

Успокаивать Олега прибыл наряд Росгвардии. Вместе с сотрудниками он покинул здание, но задерживать его не стали.

Похожая ситуация сложилась в 2024 году, когда Олега Эйдельштейна не пустили на посвященную памяти политика экспозицию, организованную на ВДНХ в рамках выставки «ЛДПР: 35 лет с народом».

По словам мужчины, он хотел посетить экспозицию в вечернее время «без всяких скандалов», чтобы посмотреть ее.

Ранее фамилия Владимира Жириновского упоминалась в файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
 
