«Пользуются благами, а потом уезжают»: Губерниев о призыве не пускать в РФ сменивших гражданство атлетов

Губерниев назвал негуманным запрет на въезд в РФ сменившим гражданство атлетам
Пресс-служба ТНТ

Журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал призыв министра спорта Михаила Дегтярева не пускать в Россию спортсменов, сменивших спортивное гражданства. Его слова передает «Чемпионат».

«Надо понимать, какие будут механизмы и как это можно быть осуществлено на практике. Нужно уточнить у министра, как это можно реализовать и главное — зачем. Понятно, что «люди пользуются всеми благами родины, а потом уезжают». Но они граждане России, как их не пускать? Это непростой механизм и, может, даже где-то негуманный», — сказал Губерниев.

Дегтярев заявил, что идет активная борьба с решениями спортсменов менять спортивное гражданство ради других сборных, и сказал, что таких спортсменов нужно всего лишать и запрещать въезд в страну. Он упомянул шахматиста Владимира Федосеева, которого лишили званий мастера спорта России и гроссмейстера России после критики военной операции на Украине и смены спортивного гражданства. В 2023 году Федосеев назвал вынужденным решением сменить спортивное гражданство и выступать за Словению, отметив, что больше не хочет выступать за Россию на каких-либо соревнованиях, а также подверг критике СВО.

Ранее Ирина Роднина раскритиковала идею запретить въезд в РФ атлетам, сменившим гражданство.
 
