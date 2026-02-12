«Потрясающее сотрудничество»: в США назвали выручку от продажи венесуэльской нефти

После смены власти в Венесуэле США продали добытую в этой стране нефть на сумму свыше $1 млрд и рассчитывают в ближайшие месяцы получить еще $5 млрд выручки от ее сбыта. Об этом NBC News заявил американский министр энергетики Крис Райт по итогам визита в Каракас.

По его словам, Вашингтон обладает «огромным влиянием» на временное руководство Венесуэлы, поскольку контролирует «крупнейший источник доходов, финансирующий правительство», — нефть.

Райт высоко оценил сотрудничество с и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес, назвав его «потрясающим» и «великолепным».

«Она внесла огромные позитивные изменения, в том числе уже в первые несколько недель изменила закон о углеводородах в стране. Поэтому я бы сказал, что сотрудничество началось с потрясающих результатов», — заявил глава минэнерго США.

Минфин США выдал лицензию на операции с нефтью Венесуэлы 11 февраля. Она не распространяется на контрагентов, связанных с Россией, Китаем и Ираном. Комментируя документ, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил//www.gazeta.ru/politics/news/2026/02/11/27826399.shtml, что Москва будет обсуждать его с Вашингтоном.

Ранее США объявили о снятии «нефтяной блокады» Венесуэлы.