Общество

Стало известно о проблемах в квартире, принадлежащей Долиной

АиФ: у нового жилья Долиной, где она прописана, есть проблемы
Pavel Kashaev/Global Look Press

Квартира, в которой теперь прописана певица Лариса Долина, находится в доме с большим количеством недостатков. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на местных жителей.

По их словам, жилье, которое артистка купила еще в 2006 году, расположено не в самом лучшем районе. Владельцы квартир называют этот район «не самым экологичным».

«Хоть и есть рядом парк Казачьей Славы и набережная Яузы, но до них еще дойти надо, а выхлопы и шум транспорта никуда не денутся», – рассказал один из местных жителей.

Также москвичи жалуются на то, что метро находится на расстоянии 20 минут от домов. При желании можно воспользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до станции, однако в таких случаях можно попасть в пробку.

По данным издания, в этой квартире Долина складирует вещи, которые она вывезла из жилья, переданного Полине Лурье после резонансного судебного разбирательства. Сама певица на данный момент проживает в съемном жилье.

Ранее Долину осудили за попытки измениться после скандала.
 
