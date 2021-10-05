В Кирове произошел пожар в инфекционной больнице

В Кирове ночью произошел пожар в отделении инфекционной больницы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«5 октября поступила информация о том, что произошел пожар в палате пятого корпуса третьего отделения инфекционной больницы г. Кирова по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 207», — говорится в сообщении.

В больнице провели эвакуацию.

В ведомстве сообщили, что на возгорание привлекли 36 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар в реанимационном отделении больницы города Лиски Воронежской области привел к гибели одного человека. Более 30 человек были эвакуированы из горящего здания

До этого пациентов психиатрической больницы №1 в деревне Богданово Псковской области эвакуировали из-за пожара. Пожарные выяснили, что в подвале произошло задымление. Из здания эвакуировали рабочий персонал и пациентов, через 45 минут огонь потушили.