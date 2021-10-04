В Екатеринбурге умер авторитет Миша Черт

В ночь на 3 октября в Екатеринбурге умер 60-летний бизнесмен Менир Фахртдинов, известный в определенных кругах как Миша Черт, в прошлом один из активных членов ОПС «Уралмаш». Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на знакомых погибшего.

«Информация появилась ночью. У него не все было в порядке со здоровьем, хронические болезни. Подробности пока неизвестны, возможно, ему резко стало плохо. Он много лет уже жил достаточно тихо, «кипиша» никакого не устраивал, внимание полиции не привлекал, но все еще пользовался уважением в криминальных кругах», — подчеркнул собеседник издания.

В публикации отмечается, что по последней поступившей информации, мужчина умер из-за того, что истек кровью. На руке обнаружен порез.

Первая жена Фахртдинова отметила, что он «глупо погиб» — «упал и порезался о вазу, потерял сознание и истек кровью».

Ранее в Екатеринбурге умер предприниматель Герман Гардт, известный в криминальных кругах как Гера ЖБИ.

Мужчина скончался в ночь на 30 сентября. Предполагается, что это произошло из-за сердечно-сосудистого заболевания. По словам источника, Гардт умер до приезда скорой помощи.