МВД Белоруссии сообщило о задержании журналиста kp.by Можейко на территории республики

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил, что журналиста kp.by Геннадия Можейко задержали на территории республики. Об этом сообщается в Tеlegram-канале белорусского МВД.

«В связи с многочисленными запросами журналистов сообщаем, что указанный гражданин был задержан 1 октября белорусскими правоохранительными органами на территории нашего государства в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь», — говорится в заявлении.

Предположительно, задержание журналиста связано со статьей в газете о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нем.

После выхода статьи Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.

Как сообщил спецпредставитель издания Валентин Алфимов, Можейко уже допросили в присутствии адвоката.