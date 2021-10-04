Журналиста Можейко допросили в качестве подозреваемого

Журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко был допрошен. Об этом говорится на сайте издания kp.ru.

Как сообщил спецпредставитель издания Валентин Алфимов, в понедельник к задержанному пустили адвоката, после чего в присутствии представителя защиты он был допрошен в качестве подозреваемого.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о применении к Можейко меры пресечения.

Алфимов также заявил, что журналист kp.by «здоров» и «чувствует себя хорошо».

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», Можейко был задержан 1 октября в Москве. Предположительно, его задержание связано со статьей в газете о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нем.

После выхода статьи Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.

Позднее главред kp.ru заявил о пропаже журналиста Можейко, работающего в Минске. Тот перестал выходить на связь днем 1 октября, в тот день с семьей также связаться не удалось.