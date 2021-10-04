В Москве полковник в отставке открыл огонь по хулиганам, напавшим на его жену

Заслуженный пенсионер МВД, полковник в отставке расстрелял из пистолета хулиганов, совершивших нападение на его семью. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Нескучном саду в Москве, где жена бывшего военного вместе с двумя дочерьми выгуливали собаку. В какой-то момент пес запутался в кустах, супруга полковника нагнулась и попыталась распутать поводок, в это время один из проходивших мимо нетрезвых хулиганов пнул ее и женщина упала в кусты.

Она попыталась привлечь внимание охранников, сидящих неподалеку, но те не отреагировали на нападки со стороны хулиганов.

Тогда одна из дочерей позвонила отцу, и тот прибежал на помощь семье с наградным пистолетом ПМ. Он сумел догнать обидчиков на остановке общественного транспорта. Хулиганы вели себя агрессивно, и, чтобы остановить их, пенсионер выстрелил два раза и прострелил одному из обидчиков обе ноги.

Однако у злоумышленников получилось выхватить оружие у мужчины, они стали его избивать. На помощь отцу пришла его старшая дочь, в результате она получила травму головы. В ситуацию вмешался проезжавший мимо мужчина, он отогнал бросавшегося на пенсионера хулигана.

Пенсионера госпитализировали с переломом челюсти, а его подстреленного обидчика после оказания первой помощи в больнице отпустили домой под подписку. Он объяснил, что оборонялся от пенсионера, который «зачем-то» вытащил его из автобуса. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, устроившего стрельбу на территории московской школы.